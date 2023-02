BOYS BB: SOUTH CHRISTIAN 82, GR CATHOLIC CENTRAL 54

South Christian 82, GR Catholic Central 54

BOYS BB: HOLLAND CHRISTIAN 44, COOPERSVILLE 34

Holland Christian 44, Coopersville 34

GIRLS BB: BYRON CENTER 62, EAST GRAND RAPIDS 53

Byron Center 62, East Grand Rapids 53

HOCKEY: EAST GRAND RAPIDS 3, KENOWA HILLS 1

East Grand Rapids 3, Kenowa Hills 1

For more scores, highlights, and the latest news on high school sports in West Michigan, go to the FOX 17 Blitz page.

Follow the FOX 17 Blitz on social media: Facebook - Twitter