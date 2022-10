MUSKEGON, Mich. — Muskegon hosted Mona Shores Friday night in our week nine Blitz Battle.

Muskegon 55, Mona Shores 35

FINAL: Muskegon 55, Mona Shores 35

For more scores, highlights, and the latest news on high school sports in West Michigan, go to the FOX 17 Blitz page.

Follow the FOX 17 Blitz on social media: Facebook - Twitter