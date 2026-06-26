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Places to cool off opening in Kalamazoo as extreme heat is expected

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KALAMAZOO, Mich. — Emergency management with the City of Kalamazoo says they are expecting extreme heat next week, and as a result, they're rolling out cooling resources.

City leadership announced that they will be hosting a variety of ways for people to beat the heat—adding that the heat index may be higher than 100 degrees on some days.

Locations to cool off include:

  • Kalamazoo Gospel Ministries
    📍 448 N. Burdick St., Kalamazoo, MI 49007
    🕒 Open 9 AM – 4 PM
    ➡ No ID or residency requirements. Guests may transition directly into dinner service.
  • Ministry with Community
    📍 500 N. Edwards St., Kalamazoo, MI 49007
    🕒 Open 6:30 AM – 4 PM
    ➡ Adults & children (with parent/guardian) welcome. No ID/residency requirement. Pets allowed if under owner’s control & non-aggressive.
  • Kalamazoo Public Library – Central Library
    📍 315 S. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
    🕒 Mon–Thu: 9 AM – 8 PM | Fri: 9 AM – 6 PM | Sat: 10 AM – 5 PM | Sun: Closed
  • KPL – Washington Square Branch
    📍 1244 Portage St., Kalamazoo, MI 49001
    🕒 Mon–Tue: 1 PM – 6 PM | Wed: 1 PM – 8 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
  • KPL – Eastwood Branch
    📍 1112 Gayle Ave., Kalamazoo, MI 49048
    🕒 Mon: 1 PM – 8 PM | Tue–Wed: 1 PM – 6 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
  • KPL – Alma Powell Branch
    📍 308 W. North St., Kalamazoo, MI 49007
    🕒 Mon: 1 PM – 6 PM | Tue: 1 PM – 8 PM | Wed: 1 PM – 6 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
  • KPL – Oshtemo Branch
    📍 7265 W. Main St., Kalamazoo, MI 49009
    🕒 Mon–Tue: 10 AM – 8 PM | Wed–Thu: 10 AM – 6 PM | Fri–Sat: 10 AM – 5 PM | Sun: Closed
  • The Salvation Army Kalamazoo
    📍 1700 S. Burdick St., Kalamazoo, MI 49001
    🕒 Mon–Fri: 9 AM – 4 PM (Closed daily from 12 PM – 1 PM)
    ➡ Service animals only.
  • Portage District Library
    📍 300 Library Ln., Portage, MI 49002
    🕒 Mon–Thu: 9 AM – 9 PM | Fri: 9 AM – 6 PM | Sat: 9 AM – 5 PM | Sun: Closed
  • Portage Zhang Senior Center
    📍 203 E. Centre Ave., Portage, MI 49002
    🕒 Mon & Fri: 8 AM – 5 PM | Tue–Thu: 7 AM – 7:30 PM | Sun: 2 PM – 5 PM | Sat: Closed
    ➡ Service dogs only.
  • Comstock Community Center
    📍 6330 King Hwy., Kalamazoo, MI 49048
    🕒 Mon–Thu: 8 AM – 4 PM | Fri: 8 AM – 12 PM | Sat–Sun: Closed
    ➡ May close during severe weather for staff safety.

Free Public Hydration Stations

  • Dr. Martin Luther King Park – 507 N. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
  • Bronson Park – 200 S. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
  • Southside Park – 2156 Race St., Kalamazoo, MI 49001

Fire Hydrants (Opened at Heat Index 100°+)

Locations:

  • Fox Ridge Apartments
  • Interfaith Apartments
  • Norway Ave. at Princeton Ave.
  • Burrell Ave. at Lawrence St.
  • Krom St. at E Clay St.
  • N Church St. at Norway Ave.
  • Fairbanks Ave. at Center St.
  • Charlotte Ave. at Sherwood Ave.
  • Clarence St. at Jackson St.
  • Washington Ave. at March St.
  • Hays Park Ave. at James St.
  • Hays Park Ave. at March St.
    ⚠️ Do not attempt to open hydrants yourself — safety hazard.

Public Water Recreation Areas

  • Kik Pool – 1018 Walter St., Kalamazoo, MI 49001
    🕒 Mon–Tue: 1:30 PM – 6 PM | Wed–Thu: 1:30 PM – 8 PM | Fri–Sun: 1:30 PM – 7 PM
  • La Crone Park Splash Pad – 535 W. Paterson St., Kalamazoo, MI 49007
  • Florence Street Splash Pad – 534 Florence St., Kalamazoo, MI 49007

This story was reported by a journalist and has been converted to this platform with the assistance of AI. Our editorial team verifies all reporting on all platforms for fairness and accuracy.

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