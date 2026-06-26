Places to cool off opening in Kalamazoo as extreme heat is expected

KALAMAZOO, Mich. — Emergency management with the City of Kalamazoo says they are expecting extreme heat next week, and as a result, they're rolling out cooling resources.
City leadership announced that they will be hosting a variety of ways for people to beat the heat—adding that the heat index may be higher than 100 degrees on some days.
Locations to cool off include:
- Kalamazoo Gospel Ministries
📍 448 N. Burdick St., Kalamazoo, MI 49007
🕒 Open 9 AM – 4 PM
➡ No ID or residency requirements. Guests may transition directly into dinner service.
- Ministry with Community
📍 500 N. Edwards St., Kalamazoo, MI 49007
🕒 Open 6:30 AM – 4 PM
➡ Adults & children (with parent/guardian) welcome. No ID/residency requirement. Pets allowed if under owner’s control & non-aggressive.
- Kalamazoo Public Library – Central Library
📍 315 S. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
🕒 Mon–Thu: 9 AM – 8 PM | Fri: 9 AM – 6 PM | Sat: 10 AM – 5 PM | Sun: Closed
- KPL – Washington Square Branch
📍 1244 Portage St., Kalamazoo, MI 49001
🕒 Mon–Tue: 1 PM – 6 PM | Wed: 1 PM – 8 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
- KPL – Eastwood Branch
📍 1112 Gayle Ave., Kalamazoo, MI 49048
🕒 Mon: 1 PM – 8 PM | Tue–Wed: 1 PM – 6 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
- KPL – Alma Powell Branch
📍 308 W. North St., Kalamazoo, MI 49007
🕒 Mon: 1 PM – 6 PM | Tue: 1 PM – 8 PM | Wed: 1 PM – 6 PM | Thu: 10 AM – 6 PM | Fri: 10 AM – 5 PM | Sat: 10 AM – 2 PM | Sun: Closed
- KPL – Oshtemo Branch
📍 7265 W. Main St., Kalamazoo, MI 49009
🕒 Mon–Tue: 10 AM – 8 PM | Wed–Thu: 10 AM – 6 PM | Fri–Sat: 10 AM – 5 PM | Sun: Closed
- The Salvation Army Kalamazoo
📍 1700 S. Burdick St., Kalamazoo, MI 49001
🕒 Mon–Fri: 9 AM – 4 PM (Closed daily from 12 PM – 1 PM)
➡ Service animals only.
- Portage District Library
📍 300 Library Ln., Portage, MI 49002
🕒 Mon–Thu: 9 AM – 9 PM | Fri: 9 AM – 6 PM | Sat: 9 AM – 5 PM | Sun: Closed
- Portage Zhang Senior Center
📍 203 E. Centre Ave., Portage, MI 49002
🕒 Mon & Fri: 8 AM – 5 PM | Tue–Thu: 7 AM – 7:30 PM | Sun: 2 PM – 5 PM | Sat: Closed
➡ Service dogs only.
- Comstock Community Center
📍 6330 King Hwy., Kalamazoo, MI 49048
🕒 Mon–Thu: 8 AM – 4 PM | Fri: 8 AM – 12 PM | Sat–Sun: Closed
➡ May close during severe weather for staff safety.
Free Public Hydration Stations
- Dr. Martin Luther King Park – 507 N. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
- Bronson Park – 200 S. Rose St., Kalamazoo, MI 49007
- Southside Park – 2156 Race St., Kalamazoo, MI 49001
Fire Hydrants (Opened at Heat Index 100°+)
Locations:
- Fox Ridge Apartments
- Interfaith Apartments
- Norway Ave. at Princeton Ave.
- Burrell Ave. at Lawrence St.
- Krom St. at E Clay St.
- N Church St. at Norway Ave.
- Fairbanks Ave. at Center St.
- Charlotte Ave. at Sherwood Ave.
- Clarence St. at Jackson St.
- Washington Ave. at March St.
- Hays Park Ave. at James St.
- Hays Park Ave. at March St.
⚠️ Do not attempt to open hydrants yourself — safety hazard.
Public Water Recreation Areas
- Kik Pool – 1018 Walter St., Kalamazoo, MI 49001
🕒 Mon–Tue: 1:30 PM – 6 PM | Wed–Thu: 1:30 PM – 8 PM | Fri–Sun: 1:30 PM – 7 PM
- La Crone Park Splash Pad – 535 W. Paterson St., Kalamazoo, MI 49007
- Florence Street Splash Pad – 534 Florence St., Kalamazoo, MI 49007
This story was reported by a journalist and has been converted to this platform with the assistance of AI. Our editorial team verifies all reporting on all platforms for fairness and accuracy.