The brackets are set for 2021 MHSAA football finals at Ford Field

The match-ups for the 2021 MHSAA football state finals are set for November 26-27 at Ford Field.

Friday, Nov. 26

D8: Hudson (13-0) vs Beal City (12-1) - 10 am

D2: Warren DeLaSalle (12-0) vs Traverse City Central (12-1) - 1 pm

D6: Lansing Catholic (12-1) vs Warren Michigan Collegiate (11-2) - 4:30 pm

D4: Chelsea (13-0) vs Hudsonville Unity Christian (13-0) - 7:30 pm

Saturday, Nov. 27

D7: Pewamo-Westphalia (13-0) vs Lawton (13-0) - 10 am

D1: Rochester Adams (13-0) vs Belleville (12-1) - 1 pm

D5: Grand Rapids Catholic Central (13-0) vs Marine City (13-0) - 4:30 pm

D3: Detroit Martin Luther King (12-1) vs DeWitt (12-1) - 7:30 pm