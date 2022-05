Haciendo una tradición cultural del Cinco de Mayo en Michigan

Scripps

GRAND RAPIDS, Mich. — Gente de todo el estado de Michigan se reunió adentro del Museo Público de Grand Rapids jueves para celebrar el Cinco de Mayo, enfocándose en la determinación mostrada por las generaciones anteriores. La festividad, que a menudo se malinterpreta en la cultura popular, fue comenzo por las comunidades chicanos en California durante los 1960s, para conmemorar la victoria del ejército Mexicano contra una invasión francesa durante la Batalla de Puebla en 1862. “La conmemoración de la Batalla de Puebla es uno de los días más importantes, porque es una de las pocas victorias contra las fuerzas invasoras”, dijo el reverendo Edwin Carreño Carreño. Comenzó en los Estados Unidos, es un día para que los mexicanos y los mexico-americanos recuerden la determinación y la fuerza que demostraron soldados mexicanos durante la batalla. “Los soldados Mexicanos estaban decididos a recuperar el respeto y la dignidad... si tienes la determinación de derrocar eso, sucede”, dijo Lupe Ramos-Montigny, presidenta del Comité a honor a César E. Chávez. Casi todo lo que sucedió dentro del museo público el jueves fue el resultado de los esfuerzos de Ramos-Montigny durante varias décadas. La ex-profesora comenzó a celebrar el Cinco de Mayo con sus alumnos hace 22 años, invitando a almorzar a algunos de sus alumnos más enfocados y exitosos, para mostrarles la generosidad de sus esfuerzos para tener éxito en su educación. Ramos-Montigny siempre ha centrado sus celebraciones en la fortaleza personal y en creer en el poder de la determinación. "No tiene nada que ver con ir de fiesta y tomar cerveza y todo ese tipo de cosas", explica. “Me retiré del escuela, pero no de la comunidad”. Sus pequeñas fiestas para estudiantes crecieron lentamente a lo largo de los años, y más habitantes de Michigan se unieron a ellas para celebrar de una forma más tradicional. “Creo que la diversidad de nuestra ciudad es una de sus fortalezas, y lo hemos visto en términos de las contribuciones económicas, lo hemos visto en términos de las formas en que nuestra comunidad se une”, dijo El congresista Peter Meijer, quien estuvo en el museo para las festividades. El jefe de policía de Grand Rapids, Eric Winstrom, también estuvo presente el jueves. “Todo lleva tiempo, pero ha florecido hasta este punto”, dijo Ramos-Montigny con una gran sonrisa en su rostro. "Es muy importante mantener viva esa esperanza". Follow FOX 17: Facebook - Twitter - Instagram - YouTube

