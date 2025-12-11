Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Ski Report: December 11 - December 14

Most resorts opening for the season this week or weekend
WEST MICHIGAN — Winter has arrived! FOX 17 is your hub for ski conditions and snow reports.

DECEMBER 11 SKI REPORTS

Another fresh blanket of snow Friday night - Saturday midday

FRIDAY - SUNDAY SNOWFALL

A wave of lake enhanced moisture kicks off the weekend as a weak cold front passes to the east. Heaviest lake effect will be in Northern lower Michigan

Ski Conditions

Bittersweet - Otsego, MI
Base: 12"
Hours: OPEN Daily 10 A.M. - 10 P.M.; Hours vary on weekends

Boyne Mountain - Boyne Falls, MI

Base: 40"
Hours: Daily 9 A.M. - 4:30 P.M.; Night Skiing begins Friday 12/19

Caberfae Peaks - Cadillac, MI
Base: 36"
Hours: OPENS FRIDAY 12/12

Cannonsburg - Belmont, MI
Base: 6"
Hours: OPENS Friday 12/12; Hours vary daily

Crystal Mountain - Thompsonville, MI
Base: 36" - 52"
Hours: OPENS Friday 12/12 at 9 A.M.

Nub’s Nob - Harbor Springs, MI
Base: 42"
Hours: OPENS Friday 12/12

Shanty Creek Resort - Bellaire, MI
Base: N/A
Hours: OPENS Saturday 12/13

Swiss Valley Ski Resort - Jones, MI
Base: 4"
Hours: 9:30 A.M. - 9:30 P.M. Daily

The Highlands at Harbor Springs - Harbor Springs, MI
Base: 38"
Hours: OPENS Friday 12/12 at 9 A.M.

The Homestead Resort - Glen Arbor, MI
Base: N/A
Hours: OPENS Friday 12/26

Timber Ridge Ski Area - Gobles, MI
Base: N/A
Hours: Tubing Only; Hours vary daily

Treetops Resort - Gaylord, MI
Base: 15" - 30"
Hours: OPENS Saturday 12/13

